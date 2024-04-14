Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой

14 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «вилланов».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего был заменен на Эдди Нкетиа.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

За матч Зинченко 69 раз коснулся мяча, отдал 43 точных передачи из 49 (88%), дважды вынес мяч, совершил 2 перехвата, 1 раз отобрал мяч, обыграл одного соперника с помощью дриблинга, выиграл 1 единоборство из 5 и 1 раз пробил мимо ворот.

Лучшим игроком поединка был признан автор ассиста в составе «Астон Виллы» Юри Тилеманс (7.9).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Астон Вилла – 0:2