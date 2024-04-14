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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 15 апреля 2024, 00:17
427
1

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер

14 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 15 апреля 2024, 00:17
427
1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
ФК Шахтер

С 13 по 15 апреля проходит 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

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Шахтер и Динамо одержали минимальные победы (1:0), а вот Кривбасс потерял очки в матче против Руха (1:1). Киевское Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию. Днепр-1 проведет свой матч 24-го тура против Металлиста 1925 в понедельник, 15 апреля.

Лидеры УПЛ: Шахтер (52), Динамо (48), Кривбасс (48), Днепр-1 (43), Рух (40), Полесье (39).

Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.

Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (15).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13-я и 14-я позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля

  • 13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1
  • 13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1
  • 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1
  • 14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1
  • 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0
  • 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0
  • 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес
  • 15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 22 16 4 2 46 - 18 52
2 Динамо Киев 22 15 3 4 51 - 23 48
3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48
4 Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43
5 Рух Львов 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30
8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29
9 Заря 22 6 8 8 23 - 27 26
10 ЛНЗ Черкассы 23 6 8 9 22 - 27 26
11 Колос К 23 5 10 8 16 - 19 25
12 Александрия 23 6 6 11 19 - 30 24
13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19
14 Оболонь 23 4 7 12 13 - 32 19
15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17
16 Минай 23 2 9 12 16 - 36 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Gargantua82
надо к очному матчу сократить отставание
чтобы в случае победы выйти на первое место
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