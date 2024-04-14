Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер
С 13 по 15 апреля проходит 24-й тур Украинской Премьер-лиги.
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Шахтер и Динамо одержали минимальные победы (1:0), а вот Кривбасс потерял очки в матче против Руха (1:1). Киевское Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию. Днепр-1 проведет свой матч 24-го тура против Металлиста 1925 в понедельник, 15 апреля.
Лидеры УПЛ: Шахтер (52), Динамо (48), Кривбасс (48), Днепр-1 (43), Рух (40), Полесье (39).
Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.
Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (15).
Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13-я и 14-я позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.
⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля
- 13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1
- 13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1
- 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1
- 14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1
- 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0
- 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0
- 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес
- 15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|16
|4
|2
|46 - 18
|52
|2
|Динамо Киев
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5
|Рух Львов
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|Заря
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|10
|ЛНЗ Черкассы
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|11
|Колос К
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|Александрия
|23
|6
|6
|11
|19 - 30
|24
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|Минай
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
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