Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

С 13 по 15 апреля проходит 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

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Шахтер и Динамо одержали минимальные победы (1:0), а вот Кривбасс потерял очки в матче против Руха (1:1). Киевское Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию. Днепр-1 проведет свой матч 24-го тура против Металлиста 1925 в понедельник, 15 апреля.

Лидеры УПЛ: Шахтер (52), Динамо (48), Кривбасс (48), Днепр-1 (43), Рух (40), Полесье (39).

Две лучшие команды попадут в квалификацию Лиги чемпионов (Q4 и Q2), причем «Шахтер» в случае чемпионства может попасть напрямую в групповой раунд, если место обладателя трофея ЛЧ останется вакантным.

Команда, занявшая третье место (или «Ворскла», если выиграет финал Кубка Украины у «Шахтера»), попадет в Лигу Европы, 3-й раунд квалификации (Q3). Еще два клуба будут представлять Украину в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (Q2).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (15).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13-я и 14-я позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля

13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1

13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1

– 0:1 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1

14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1

– 0:1 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0

– Черноморец – 1:0 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес

15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1

🏆 Турнирная таблица УПЛ