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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 20:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 20:18
147
1

РИЗНЫК: «Победа за любую цену. Жарко, тяжело все время бегать туда-назад»

Голкипер «Шахтера» поделился впечатлениями от победы над «Ворсклой»

14 апреля 2024, 20:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 20:18
147
1
РИЗНЫК: «Победа за любую цену. Жарко, тяжело все время бегать туда-назад»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победы в Полтаве над «Ворсклой» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

– Дмитрий, поздравляем команду с очередной важной победой! Резюмируй, пожалуйста, матч «Шахтера» с «Ворсклой».

– Всегда в Полтаве, в их домашних стенах, тяжело играть, тем более у нас было удаление, поэтому тяжелая игра была эмоционально. Отлично сегодня соревновались, оставались в борьбе до конца, ведь нужен был результат любой ценой. Поэтому ребята молодцы, в команде все вообще молодцы. Всё хорошо.

– Ты несколько раз спас команду, и понятно, что это твои обязанности, тем не менее. Как считаешь, почему «Шахтеру» было так сложно в Полтаве?

– В начале игру контролировали, а потом произошло удаление, последние полчаса мы уже держались за результат. К тому же жарко, тяжело было бегать все время туда и обратно. Поэтому, еще раз скажу, ребята – молодцы, каждый в отдельности и команда в целом.

– Если сравнить, то какой тайм в исполнении «Шахтера» был лучше?

– Конечно, первый. Мы забили гол и держали игру в своих руках. Удаление помешало нам действовать дальше так, как умеем.

– Как считаешь, исключение справедливо?

– Я не видел эпизода, был далеко, поэтому не могу сейчас ничего комментировать.

– Ты сказал, что играть здесь непросто из-за сил полтавских стен, и, как никто другой, знаешь об этом. В чем именно сила этих стен и что почувствовал, вернувшись на родной стадион и увидев бывших товарищей по команде?

– Конечно, лучшие и теплые ощущения. Рад был встретить друзей, с которыми играли. Очень хорошая команда, хорошие болельщики. Все бьются друг за друга, потому здесь тяжело играть.

– «Шахтера» в этом сезоне ждет еще одно противостояние с «Ворсклой» – в финале Кубка Украины. Каким будет матч?

– Будет вдвое тяжелее, я считаю, ведь это кубковая игра. Кубок всегда тяжелее чемпионата, поэтому будем настраиваться на очень серьезную и тяжелую игру.

– Сейчас чувствуете волнение из-за ответственности за результат?

– Нет, мы уверены в себе. Сейчас нельзя терять очки, ведь цель – чемпионство. И нам нужно к нему идти.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Дмитрий Ризнык
Источник ФК Шахтер Донецк
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