СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

Все решилось в парном матче, в котором сестры Киченок Людмила и Надежда уступили тандему Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Во 2-м сете при счете 4:3, А:40 в пользу украинок на подачу румынок Надежда сыграла у сетки, укоротив мяч в корт. Счет по геймам должен был стать 5:3 в пользу сестер, однако судье на вышке Джеймсу Кеотавонгу показалось, что мяч сначала попал в живот украинке, а уже потом она сыграла ракеткой. В итоге он отдал очко румынкам, да и сам гейм вскоре остался за Богдан и Кристиан.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскритиковала судейство за такое решение в столь важный момент игры:

«Какая плохая работа судьи! Как он вообще мог это придумать? От живота в ракетку и в корт? Огромная ошибка!» – написала Свитолина в сториз в своем Instagram.

ВИДЕО. Спорный момент в матче Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан