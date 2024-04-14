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  4. СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
ITF
14 апреля 2024, 19:41 |
6745
4

СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»

Элина раскритиковала судейство в матче сестер Киченок и тандема Ана Богдан / Жаклин Кристиан

14 апреля 2024, 19:41 |
6745
4
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

Все решилось в парном матче, в котором сестры Киченок Людмила и Надежда уступили тандему Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Во 2-м сете при счете 4:3, А:40 в пользу украинок на подачу румынок Надежда сыграла у сетки, укоротив мяч в корт. Счет по геймам должен был стать 5:3 в пользу сестер, однако судье на вышке Джеймсу Кеотавонгу показалось, что мяч сначала попал в живот украинке, а уже потом она сыграла ракеткой. В итоге он отдал очко румынкам, да и сам гейм вскоре остался за Богдан и Кристиан.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскритиковала судейство за такое решение в столь важный момент игры:

«Какая плохая работа судьи! Как он вообще мог это придумать? От живота в ракетку и в корт? Огромная ошибка!» – написала Свитолина в сториз в своем Instagram.

ВИДЕО. Спорный момент в матче Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан

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видео Элина Свитолина Жаклин Кристиан Ана Богдан Людмила Киченок Надежда Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Звичайно, можна казати ,що румунок треба було проходити й без пари, але так безглуздо вкрасти важливий брейкпоінт , який міг стати прихованим сетболом - суддя  повинен нести наслідки за свою непрофесійність ( як і суддя в матчі Циципас - Сіннер).
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+8
C.Пеклов
явно упереджено суддівство,що вплинуло на результат сету,матчу,та загального підсумку...
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+4
samird
Нехай цей телепень спробує продемострувати, як взагалі технічно можливо те, що він наплів. Він ракетку взагалі в руках тримав колись?
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+3
chak98
Це явна помилка судді. За це треба відповідати. Покарання.
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+3
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