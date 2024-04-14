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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:18
95
0

Полесье – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 24-м туре УПЛ

14 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:18
95
0
Полесье – Колос. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 14 апреля «Полесье» в матче 24-го тура УПЛ в Житомире примет «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Кудрик, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Крушинский, Мустафаев, Таллес, Козак, Назаренко, Луифер

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Ориховский, Ильин, Рангел, Топалов

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Полесье Житомир Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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