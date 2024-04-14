Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:18
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Полесье – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 24-м туре УПЛ
14 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:18
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Сегодня, 14 апреля «Полесье» в матче 24-го тура УПЛ в Житомире примет «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Полесье»: Кудрик, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Крушинский, Мустафаев, Таллес, Козак, Назаренко, Луифер
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Ориховский, Ильин, Рангел, Топалов
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