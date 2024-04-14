Завацкая обыграла дочку победительницы Grand Slam и вышла в основу в Руане

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 183) вышла в основу турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла представительницу США Элизабет Мандлик (WTA 124) за 1 час и 36 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал квалификации

Элизабет Мандлик (США) [1] – Катарина Завацкая (Украина) [11] – 2:6, 6:7 (5:7)

Это была первая встреча девушек.

Отметим, что Мандлик является дочкой Ханы Мандлик, которая за свою карьеру выиграла 4 титула Grand Slam в одиночном разряде и 1 трофей мейджора в парном.

Соперницу в 1/16 финала соревнований Завацкая узнает чуть позже. В основе также выступит еще одна украинка – Ангелина Калинина.

На старте отбора Катарина переиграла Селену Яничевич.