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  4. Завацкая обыграла дочку победительницы Grand Slam и вышла в основу в Руане
WTA
14 апреля 2024, 16:46 |
682
2

Завацкая обыграла дочку победительницы Grand Slam и вышла в основу в Руане

Катарина выиграла у Элизабет Мандлик в финале квалификации к турниру WTA 250

14 апреля 2024, 16:46 |
682
2
Завацкая обыграла дочку победительницы Grand Slam и вышла в основу в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 183) вышла в основу турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла представительницу США Элизабет Мандлик (WTA 124) за 1 час и 36 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал квалификации

Элизабет Мандлик (США) [1] – Катарина Завацкая (Украина) [11] – 2:6, 6:7 (5:7)

Это была первая встреча девушек.

Отметим, что Мандлик является дочкой Ханы Мандлик, которая за свою карьеру выиграла 4 титула Grand Slam в одиночном разряде и 1 трофей мейджора в парном.

Соперницу в 1/16 финала соревнований Завацкая узнает чуть позже. В основе также выступит еще одна украинка – Ангелина Калинина.

На старте отбора Катарина переиграла Селену Яничевич.

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Элизабет Мандлик Катарина Завацкая WTA Руан
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Здається, мама Ханна завжди була Мандліковою. Це дочка вже Мандлік, бо народилася в Штатах, а в англомові із закінченнями складнувато )
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C.Пеклов
ще одна сьогодня приємна для нас новина зі світу тенісу,після перемоги Соболевой
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