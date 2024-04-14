Завацкая обыграла дочку победительницы Grand Slam и вышла в основу в Руане
Катарина выиграла у Элизабет Мандлик в финале квалификации к турниру WTA 250
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 183) вышла в основу турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла представительницу США Элизабет Мандлик (WTA 124) за 1 час и 36 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал квалификации
Элизабет Мандлик (США) [1] – Катарина Завацкая (Украина) [11] – 2:6, 6:7 (5:7)
Это была первая встреча девушек.
Отметим, что Мандлик является дочкой Ханы Мандлик, которая за свою карьеру выиграла 4 титула Grand Slam в одиночном разряде и 1 трофей мейджора в парном.
Соперницу в 1/16 финала соревнований Завацкая узнает чуть позже. В основе также выступит еще одна украинка – Ангелина Калинина.
На старте отбора Катарина переиграла Селену Яничевич.
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