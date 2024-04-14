Команды академии Шахтера добыли победу и ничью в матчах с Динамо
Горняки в двух матчах отгрузили 11 мячей черниговской Десне
Команды академии «Шахтера» добыли хорошие результаты в 10-м туре Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).
Горняки одержали победу и ничью в украинском классике из Динамо (2:0, 0:0), а также отгрузили 11 мячей Десне в Чернигове (7:0, 4:1).
В следующем туре команды Шахтера U-16 и U-14 будут играть с КДЮСШ-15 дома, а коллективы Шахтера U-17 и U-15 встретятся с ДЮСШ-26 Киев на выезде.
Чемпионат Украины U-14. «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев – 0:0
Чемпионат Украины U-15. СДЮШОР «Десна» Чернигов – «Шахтер» Донецк – 0:7
Голы: Колесниченко (3), Бида, Сафонов, Рудей, Чэнь
Чемпионат Украины U-16. «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев – 2:0
Голы: Зубрий, Курячий
Чемпионат Украины U-17. СДЮШОР «Десна» – «Шахтер» – 1:4
Голы: Гончар, Слипчук, Яременко, Давыдов
Видеозапись матча Шахтер U-14 – Динамо U-14 – 0:0
Видеозапись матча Шахтер U-16 – Динамо U-16 – 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды создали немало опасных моментов
Маттиа Лукарелли грозит тюрьма