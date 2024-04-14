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14 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:52
293
0

Команды академии Шахтера добыли победу и ничью в матчах с Динамо

Горняки в двух матчах отгрузили 11 мячей черниговской Десне

14 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:52
293
0
Команды академии Шахтера добыли победу и ничью в матчах с Динамо
ФК Шахтер

Команды академии «Шахтера» добыли хорошие результаты в 10-м туре Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).

Горняки одержали победу и ничью в украинском классике из Динамо (2:0, 0:0), а также отгрузили 11 мячей Десне в Чернигове (7:0, 4:1).

В следующем туре команды Шахтера U-16 и U-14 будут играть с КДЮСШ-15 дома, а коллективы Шахтера U-17 и U-15 встретятся с ДЮСШ-26 Киев на выезде.

Чемпионат Украины U-14. «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев – 0:0

Чемпионат Украины U-15. СДЮШОР «Десна» Чернигов – «Шахтер» Донецк – 0:7

Голы: Колесниченко (3), Бида, Сафонов, Рудей, Чэнь

Чемпионат Украины U-16. «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев – 2:0

Голы: Зубрий, Курячий

Чемпионат Украины U-17. СДЮШОР «Десна» – «Шахтер» – 1:4

Голы: Гончар, Слипчук, Яременко, Давыдов

Видеозапись матча Шахтер U-14 – Динамо U-14 – 0:0

Видеозапись матча Шахтер U-16 – Динамо U-16 – 2:0

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Источник ФК Шахтер Донецк
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