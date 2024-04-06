ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17
В матче 15-летних юношей также горняки отпраздновали разгромную победу
6 апреля состоялись матчи 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтера и Динамо.
В поединке 17-летних юниоров в Детско-юношеской футбольной лиге Украины победу одержали горняки со счетом 3:0.
Красивейший гол сольным проходом в стиле Лионеля Месси для горняков забил капитан Никита Шелекета.
Никита является основным правым защитником сборной Украины U-17, которая недавно пробилась на чемпионат Европы 2024.
Также разгромом завершился матч 15-летних юношей: Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 4:1
ДЮФЛУ. 9-й тур, 6 февраля
Шахтер U-17 – Динамо U-17 – 3:0
Голы: Денис Петрук, Егор Костюк, Никита Шелекета
ВИДЕО. Супергол забил Никита Шелекета, 90+2 мин
Видеозапись матча
Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 5:1
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