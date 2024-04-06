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Молодежные турниры
06 апреля 2024, 18:50 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:55
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ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17

В матче 15-летних юношей также горняки отпраздновали разгромную победу

06 апреля 2024, 18:50 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:55
1380
2
ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17
ФК Шахтер

6 апреля состоялись матчи 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтера и Динамо.

В поединке 17-летних юниоров в Детско-юношеской футбольной лиге Украины победу одержали горняки со счетом 3:0.

Красивейший гол сольным проходом в стиле Лионеля Месси для горняков забил капитан Никита Шелекета.

Никита является основным правым защитником сборной Украины U-17, которая недавно пробилась на чемпионат Европы 2024.

Также разгромом завершился матч 15-летних юношей: Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 4:1

ДЮФЛУ. 9-й тур, 6 февраля

Шахтер U-17 – Динамо U-17 – 3:0

Голы: Денис Петрук, Егор Костюк, Никита Шелекета

ВИДЕО. Супергол забил Никита Шелекета, 90+2 мин

Видеозапись матча

Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 5:1

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Источник Sport.ua
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AK.228
Відпрацювали мусорят в одні ворота 
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0
AK.228
👏👏 як потяг мимо волоцюги шпрота 
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0
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