ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17

6 апреля состоялись матчи 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтера и Динамо.

В поединке 17-летних юниоров в Детско-юношеской футбольной лиге Украины победу одержали горняки со счетом 3:0.

Красивейший гол сольным проходом в стиле Лионеля Месси для горняков забил капитан Никита Шелекета.

Никита является основным правым защитником сборной Украины U-17, которая недавно пробилась на чемпионат Европы 2024.

Также разгромом завершился матч 15-летних юношей: Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 4:1

ДЮФЛУ. 9-й тур, 6 февраля

Шахтер U-17 – Динамо U-17 – 3:0

Голы: Денис Петрук, Егор Костюк, Никита Шелекета

ВИДЕО. Супергол забил Никита Шелекета, 90+2 мин

Видеозапись матча

Шахтер U-15 – Динамо U-15 – 5:1