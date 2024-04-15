16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Правило выездного гола не действует.

Первый матч неделей ранее в Мадриде на стадионе «Метрополитано» завершился победой испанского клуба (2:1). Голы у хозяев забили: Родриго Де Пауль, 5, Самуэль Лино, 32. Отквитал один гол для немецкой команды Себастьен Алле на 81-й минуте.

Испанский «Атлетико» М в первом раунде плей-офф по пенальти прошел итальянский «Интер» (на выезде 0:1, дома 2:1, пен. 3:2). Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома).

Боруссия Д – Атлетико М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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