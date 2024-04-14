ДЕКУ: «У нас нет планов переубеждать Хави»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб не будет переубеждать главного тренера команды Хави, который решил покинуть клуб в конце сезона:

«На данный момент Хави не планирует менять свое решения, если будет, мы поговорим об этом. У нас нету планов, чтобы переубедить Хави. Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает.

Мы уже много говорили о Хави. Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх, ведь победитель чемпионата еще не определен, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что мы в игре».

Ранее сообщалось о том, что Деку хочет видеть новым тренером «Барселоны» Луиса Энрике.