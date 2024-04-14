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  4. ДЕКУ: «У нас нет планов переубеждать Хави»
Испания
14 апреля 2024, 15:41 |
137
0

ДЕКУ: «У нас нет планов переубеждать Хави»

Спортдир «Барселоны» – о будущем главного тренера команды

14 апреля 2024, 15:41 |
137
0
ДЕКУ: «У нас нет планов переубеждать Хави»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб не будет переубеждать главного тренера команды Хави, который решил покинуть клуб в конце сезона:

«На данный момент Хави не планирует менять свое решения, если будет, мы поговорим об этом. У нас нету планов, чтобы переубедить Хави. Душевное спокойствие приходит благодаря результатам. Команда побеждает.

Мы уже много говорили о Хави. Это личный момент. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать об играх, ведь победитель чемпионата еще не определен, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что мы в игре».

Ранее сообщалось о том, что Деку хочет видеть новым тренером «Барселоны» Луиса Энрике.

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Деку Барселона Хави
Источник Mundo Deportivo
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