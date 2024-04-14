Александр КАРАВАЕВ: «У Ротаня свой почерк, своя игра»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением по поводу главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня:

«Я немного поработал в сборной с Русланом Петровичем. Когда он пришел в «Александрию», все видели, что у него есть, можно сказать, свой почерк, у них есть своя игра. Было у них очень много неудачных результатов, но все равно они не отказываются от своей игры, играют по своей структуре.

Под его руководством много молодых игроков. Даже те, кто были в структуре «Динамо», сейчас играют в «Александрии», очень хорошо используют свой потенциал, и он их раскрывает.

Для украинского футбола это очень-очень сильно, когда есть такие тренеры со своими идеями, и они потом воплощают это в результат».

Вчера «Динамо» обыграло «Александрию» со счетом 1:0.