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  4. Александр КАРАВАЕВ: «У Ротаня свой почерк, своя игра»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 15:10 |
189
0

Александр КАРАВАЕВ: «У Ротаня свой почерк, своя игра»

Защитник «Динамо» – о тренере «Александрии»

14 апреля 2024, 15:10 |
189
0
Александр КАРАВАЕВ: «У Ротаня свой почерк, своя игра»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением по поводу главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня:

«Я немного поработал в сборной с Русланом Петровичем. Когда он пришел в «Александрию», все видели, что у него есть, можно сказать, свой почерк, у них есть своя игра. Было у них очень много неудачных результатов, но все равно они не отказываются от своей игры, играют по своей структуре.

Под его руководством много молодых игроков. Даже те, кто были в структуре «Динамо», сейчас играют в «Александрии», очень хорошо используют свой потенциал, и он их раскрывает.

Для украинского футбола это очень-очень сильно, когда есть такие тренеры со своими идеями, и они потом воплощают это в результат».

Вчера «Динамо» обыграло «Александрию» со счетом 1:0.

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Александр Караваев Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Динамо Киев
Источник УПЛ-ТВ
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