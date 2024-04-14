Илья ЗАБАРНЫЙ: «Нам чего-то не хватало в матче против Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (ничья 2:2):

«Нам чего-то не хватало, но мы продолжим на следующей неделе», – написал Забарный.

Забарный в матче против «Манчестер Юнайтед» вышел в основе «Борнмута» и провел на поле все 90 минут. Суммарно в нынешнем сезоне Забарный на счету Забарного 37 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и 1 забитый гол.