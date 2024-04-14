Англия14 апреля 2024, 14:55 |
300
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Нам чего-то не хватало в матче против Манчестер Юнайтед»
Защитник «Борнмута» – о матче против «Красных дьяволов»
14 апреля 2024, 14:55 |
300
0
Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (ничья 2:2):
«Нам чего-то не хватало, но мы продолжим на следующей неделе», – написал Забарный.
Забарный в матче против «Манчестер Юнайтед» вышел в основе «Борнмута» и провел на поле все 90 минут. Суммарно в нынешнем сезоне Забарный на счету Забарного 37 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и 1 забитый гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2024, 19:40 263
Команды создали немало опасных моментов
Футбол | 14 апреля 2024, 09:36 9
Футбольный клуб «Аркадаг» претендует на мировой рекорд по самой длинной победной серии
Футбол | 14.04.2024, 14:31
Теннис | 14.04.2024, 13:26
Теннис | 14.04.2024, 02:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2024, 18:49 39
13.04.2024, 21:33
12.04.2024, 13:54 21
12.04.2024, 14:05 4
13.04.2024, 10:05 150
13.04.2024, 21:01 3
12.04.2024, 16:15 11