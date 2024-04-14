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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Нам чего-то не хватало в матче против Манчестер Юнайтед»
Англия
14 апреля 2024, 14:55 |
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Нам чего-то не хватало в матче против Манчестер Юнайтед»

Защитник «Борнмута» – о матче против «Красных дьяволов»

14 апреля 2024, 14:55 |
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Нам чего-то не хватало в матче против Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (ничья 2:2):

«Нам чего-то не хватало, но мы продолжим на следующей неделе», – написал Забарный.

Забарный в матче против «Манчестер Юнайтед» вышел в основе «Борнмута» и провел на поле все 90 минут. Суммарно в нынешнем сезоне Забарный на счету Забарного 37 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и 1 забитый гол.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига
Источник Instagram
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