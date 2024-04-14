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Англия
14 апреля 2024, 14:29 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:35
627
0

Клопп дал критичную характеристику своим тренерским способностям

Немец – о своем профессиональном наследии

14 апреля 2024, 14:29 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:35
627
0
Клопп дал критичную характеристику своим тренерским способностям
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил свои тренерские способности, заявив, что не считает себя великим тренером.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики «Ливерпуля» довольны тем, что мы сделали.

Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано «Вот один из самых успешных тренеров на планете». Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», – признался Клопп.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. При нем «красные» выигрывали Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и два раза Кубок лиги.

Ранее Клопп назвал самый важный момент в чемпионской борьбе в АПЛ.

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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник AS
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