Клопп дал критичную характеристику своим тренерским способностям

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил свои тренерские способности, заявив, что не считает себя великим тренером.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики «Ливерпуля» довольны тем, что мы сделали.

Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано «Вот один из самых успешных тренеров на планете». Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», – признался Клопп.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. При нем «красные» выигрывали Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и два раза Кубок лиги.

Ранее Клопп назвал самый важный момент в чемпионской борьбе в АПЛ.