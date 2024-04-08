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Англия
08 апреля 2024, 11:37 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:44
148
0

Клопп назвал самый важный момент в чемпионской борьбе в АПЛ

Немец – о соперничестве своей команды с «Арсеналом» и «Ман Сити»

08 апреля 2024, 11:37 | Обновлено 08 апреля 2024, 11:44
148
0
Клопп назвал самый важный момент в чемпионской борьбе в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил осечку команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2), которая привела к тому, что «красные» пропустили в лидеры турнирной таблицы лондонский «Арсенал».

«Важно только то, что будет после 38 туров. Послушайте, и журналисты, и болельщики могут сказать, что нам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей, ведь у «Арсенала» она лучше. Но так думать глупо. Нельзя забивать восемь голов в каждом матче только по собственному желанию. Мы те, кто мы есть.

И именно поэтому мы в гонке [за титул]. Я знал, что сложно будет всегда. До вчерашнего вечера мы были первыми в таблице, теперь там «Арсенал». Мы же хотим оказаться на первой строчке после 38 тура», – заявил Клопп.

Ранее Юрген Клопп спрогнозировал результат матча «Ман Юнайтед» – «Арсенал».

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Юрген Клопп Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Liverpool.com
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