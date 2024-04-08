Клопп назвал самый важный момент в чемпионской борьбе в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил осечку команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2), которая привела к тому, что «красные» пропустили в лидеры турнирной таблицы лондонский «Арсенал».

«Важно только то, что будет после 38 туров. Послушайте, и журналисты, и болельщики могут сказать, что нам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей, ведь у «Арсенала» она лучше. Но так думать глупо. Нельзя забивать восемь голов в каждом матче только по собственному желанию. Мы те, кто мы есть.

И именно поэтому мы в гонке [за титул]. Я знал, что сложно будет всегда. До вчерашнего вечера мы были первыми в таблице, теперь там «Арсенал». Мы же хотим оказаться на первой строчке после 38 тура», – заявил Клопп.

Ранее Юрген Клопп спрогнозировал результат матча «Ман Юнайтед» – «Арсенал».