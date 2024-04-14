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  4. Заря – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 14:31 |
433
0

Заря – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 24-м туре УПЛ

14 апреля 2024, 14:31 |
433
0
Заря – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 14 апреля луганская «Заря» в матче 24-го тура УПЛ на стадионе «Левый Берег» в Киевской области примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцык, Чурко, Антюх, Горбач

«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильев, Салюк, Кузык, Ермаков, Штогрин, Авагимян

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Заря Луганск Черноморец Одесса Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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