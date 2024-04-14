Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 14:31 |
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Заря – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 24-м туре УПЛ
14 апреля 2024, 14:31 |
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Сегодня, 14 апреля луганская «Заря» в матче 24-го тура УПЛ на стадионе «Левый Берег» в Киевской области примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцык, Чурко, Антюх, Горбач
«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильев, Салюк, Кузык, Ермаков, Штогрин, Авагимян
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