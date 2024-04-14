Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан

Главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека ближайшим летом может возглавить «Милан». Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Якобоне.

Идея приглашения Фонсеки принадлежит главе скаутской службы «Милана» Джеффри Монкаде. Несколько дней назад уже сообщалось о том, что Фонсека покинет «Лилль» в конце нынешнего сезона.

Фонсека уже имеет опыт работы в Серии А. В 2019 – 2021 годах он возглавлял «Рому». «Милан» на данный момент возглавляет Стефано Пиоли, однако, с большой долей вероятности, он покинет клуб в конце сезона.