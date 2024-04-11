Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера может сменить клуб летом
Франция
11 апреля 2024, 21:53 |
235
0

Экс-тренер Шахтера может сменить клуб летом

Пауло Фонсекой интересуется ряд клубов из Италии и Англии

11 апреля 2024, 21:53 |
235
0
Экс-тренер Шахтера может сменить клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает летом 2024 года и, скорее всего, не будет продлен. Интерес к 51-летнему португальскому специалисту проявляет целый ряд клубов из АПЛ и итальянской Серии А, где он уже работал в 2019 – 2021 годах с «Ромой».

Вчера сообщалось о том, что Фонсекой интересуется «Вест Хэм». Бывший наставник донецкого «Шахтера» работает с «Лиллем» с лета 2022 года.

По теме:
Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Лилль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Паулу Фонсека: главный мыслитель и вдохновитель Лилля
Паулу Фонсека Лилль
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
Бокс | 11 апреля 2024, 16:28 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»

Боксер рассчитывает на выгодные контракты в Саудовской Аравии

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 06:15 6
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

Несмотря на 3 пропущенных в матче Реал – Манчестер Сити, Андрей показал неплохую игру

18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 06:55
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
Футбол | 11.04.2024, 21:05
Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 23:20
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 8
Футбол
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
09.04.2024, 19:07 8
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем