Экс-тренер Шахтера может сменить клуб летом

Главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает летом 2024 года и, скорее всего, не будет продлен. Интерес к 51-летнему португальскому специалисту проявляет целый ряд клубов из АПЛ и итальянской Серии А, где он уже работал в 2019 – 2021 годах с «Ромой».

Вчера сообщалось о том, что Фонсекой интересуется «Вест Хэм». Бывший наставник донецкого «Шахтера» работает с «Лиллем» с лета 2022 года.