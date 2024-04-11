Экс-тренер Шахтера может сменить клуб летом
Пауло Фонсекой интересуется ряд клубов из Италии и Англии
Главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.
Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает летом 2024 года и, скорее всего, не будет продлен. Интерес к 51-летнему португальскому специалисту проявляет целый ряд клубов из АПЛ и итальянской Серии А, где он уже работал в 2019 – 2021 годах с «Ромой».
Вчера сообщалось о том, что Фонсекой интересуется «Вест Хэм». Бывший наставник донецкого «Шахтера» работает с «Лиллем» с лета 2022 года.
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