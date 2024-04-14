Филипп БУДКОВСКИЙ: «Есть потребность в защитной маске»

После сложной травмы в области лица, которую получил нападающий житомирского «Полесья» Филипп Будковский в минувший понедельник в выездном поединке 23-го тура УПЛ с «Минаем», он восстанавливается дома в Киеве. Об этом игрок рассказал Sport.ua.

«Сейчас есть хотя бы время уделить внимание детям, а то меня дома почти нет, - говорит Будковский. - Состояние после травмы немного уже лучше, хотя болевые ощущения еще бывают. Когда зеваешь или чихаешь, то в поврежденных местах хрустит. Все-таки четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти. Да и зубы еще не отходят. Но ничего, держимся».

Как часто бывает в футболе, после подобных травм вратари и полевые игроки используют защитные маски, которые изготавливаются индивидуально, по спецзаказам. Такое намерение имеет и Филипп Будковский.

«Да, потребность в защитной маске есть. Знаете, хочется хотя бы поначалу определенное время подстраховаться. Ведь в стыки надо идти, а в подсознании это еще будет держаться. Тем более, врач предостерегает, что нельзя получать повторную травму».

Напомним, что на 72-й минуте поединка «Минай» - «Полесье» в борьбе у ворот закарпатцев нападающий в высоком прыжке, пытаясь нанести удар по мячу, столкнулся головами с игроком команды хозяев Дмитрием Поддубным. К окровавленному Будковскому, который в отличие от закарпатца пострадал достаточно серьезно, подбежали представители медицинского штаба «Полесья» и долго оказывали ему первую помощь.

В конце концов эскулапы житомирцев вывели травмированного игрока за пределы поля и передали врачам скорой помощи, которая отвезла его в ужгородскую больницу. Уже потом футболист присоединился к команде, вместе с которой вечером отправился поездом «Ужгород - Киев» домой.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос».