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  4. После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы
Украина. Первая лига
14 апреля 2024, 12:49 |
61
0

После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы

Два футболиста попали в лазарет

14 апреля 2024, 12:49 |
61
0
После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы
ФК Левый Берег. Андрей Якимив

Стали известны сроки возвращения в строй двух ведущих игроков одного из лидеров Первой лиги, «Левого берега», которые досрочно покинули поле в поединке 4 тура с «Карпатами».

Как стало известно Sport.ua, у Андрея Якимива перелом малой берцовой кости и он выбыл до конца сезона.

У Владислава Войцеховского мышечное повреждение, он восстановится до конца апреля и еще сможет помочь своей команде в текущем первенстве.

Сейчас «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее главный тренер «Карпат» прокомментировал победу над «Левым берегом».

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Левый берег Андрей Якимив Владислав Войцеховский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Источник Sport.ua
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