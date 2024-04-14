После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы
Два футболиста попали в лазарет
Стали известны сроки возвращения в строй двух ведущих игроков одного из лидеров Первой лиги, «Левого берега», которые досрочно покинули поле в поединке 4 тура с «Карпатами».
Как стало известно Sport.ua, у Андрея Якимива перелом малой берцовой кости и он выбыл до конца сезона.
У Владислава Войцеховского мышечное повреждение, он восстановится до конца апреля и еще сможет помочь своей команде в текущем первенстве.
Сейчас «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.
Ранее главный тренер «Карпат» прокомментировал победу над «Левым берегом».
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