После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы

Стали известны сроки возвращения в строй двух ведущих игроков одного из лидеров Первой лиги, «Левого берега», которые досрочно покинули поле в поединке 4 тура с «Карпатами».

Как стало известно Sport.ua, у Андрея Якимива перелом малой берцовой кости и он выбыл до конца сезона.

У Владислава Войцеховского мышечное повреждение, он восстановится до конца апреля и еще сможет помочь своей команде в текущем первенстве.

Сейчас «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее главный тренер «Карпат» прокомментировал победу над «Левым берегом».