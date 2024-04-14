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  4. Сергей ЛОГИНОВ: «Рассчитывали на баллы в матче с Динамо»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 12:24 |
133
0

Сергей ЛОГИНОВ: «Рассчитывали на баллы в матче с Динамо»

Защитник «Александрии» – о матче против «Динамо»

14 апреля 2024, 12:24 |
133
0
Сергей ЛОГИНОВ: «Рассчитывали на баллы в матче с Динамо»
ФК Александрия. Сергей Логинов

Защитник «Александрии» Сергей Логинов поделился впечатлениями от матча 24-го тура УПЛ против «Динамо Киев (поражение 0:1):

— Матч был сложным для обеих команд, и казалось, что вы можете сегодня взять очки.
— По ходу игры нам тоже так казалось. Мы рассчитывали на свои баллы сегодня. Тем более, весь второй тайм играли в большинстве. Что я могу сказать? Мы все расстроены.

— Почему не удалось реализовать численное преимущество?
— Где-то неправильно принимали решения, где-то спешили. Пропустили неприятный гол.

— Вопросы к этому голу есть?
— Всегда нужно начинать с себя. А говорить что-то в адрес арбитра... Он принял такое решение. Арбитр сначала сказал, что видел там фол динамовца, увидел его удар в ногу. Потом посмотрел VAR и засчитал гол. Такое решение. Но на арбитров не стоит обращать внимание. Надо улучшать свою игру, потому что у нас уже не первый матч, когда мы в большинстве, а итоговый результат нас не устраивает.

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Сергей Логинов Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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