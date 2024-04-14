Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 12:10 |
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Судаков и Сикан – в основе Шахтера на матч УПЛ против Ворсклы
Стали известны стартовые составы команд
14 апреля 2024, 12:10 |
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Сегодня, 14 апреля «Ворскла» в матче 24-го тура УПЛ в Полтаве примет «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Павлюк, Якубу, Крупский, Кане, Пердута, Сиссоко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Степанюк
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кевин, Сикан
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