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  4. Судаков и Сикан – в основе Шахтера на матч УПЛ против Ворсклы
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 12:10 |
350
1

Судаков и Сикан – в основе Шахтера на матч УПЛ против Ворсклы

Стали известны стартовые составы команд

14 апреля 2024, 12:10 |
350
1
Судаков и Сикан – в основе Шахтера на матч УПЛ против Ворсклы
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Сегодня, 14 апреля «Ворскла» в матче 24-го тура УПЛ в Полтаве примет «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Павлюк, Якубу, Крупский, Кане, Пердута, Сиссоко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Степанюк

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кевин, Сикан

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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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AK.228
Оптимальний склад, до перемоги , Шахтар👏
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