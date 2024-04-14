Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛЛЕС: «Получил замечательные эмоции, когда праздновал гол»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 11:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:15
193
0

ТАЛЛЕС: «Получил замечательные эмоции, когда праздновал гол»

Автор гола «Руха» в ворота «Кривбасса» – об эмоциях в игре

14 апреля 2024, 11:12 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:15
193
0
ТАЛЛЕС: «Получил замечательные эмоции, когда праздновал гол»
ФК Рух Львов. Таллес

Полузащитник львовского «Руха» Таллес поделился впечатлениями от матча 24-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1), в котором он стал автором гола своей команды:

– Возможно, мы немного потеряли концентрацию в конце первого тайма и соперник нас наказал за это. Трудно возвращаться в игру после такого, но «Рух» сумел это сделать. В целом, команда провела хороший матч.

Когда я забивал, то мне удалось найти свободную зону между защитниками, но важную роль в этом эпизоде сыграла классная передача от Олега Федора. Конечно, приятно забить и помочь команде получить такое необходимое очко.

Атмосфера на стадионе была невероятной! Эта поддержка для нас очень важна, ведь придает нам сил. Каждый из нас получает мотивацию играть еще лучше, чтобы получить положительный результат для наших болельщиков. Я получил замечательные эмоции, когда праздновал гол вместе со зрителями на трибунах.

«Рух» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 40 очков. «Кривбасс» идет 3-м с 48 пунктами.

По теме:
После игры с Карпатами у Левого берега возникли кадровые проблемы
Сергей ЛОГИНОВ: «Рассчитывали на баллы в матче с Динамо»
Судаков и Сикан – в основе Шахтера на матч УПЛ против Ворсклы
Таллес Бренер Рух - Кривбасс Рух Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14 апреля 2024, 09:36 7
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1

Футбольный клуб «Аркадаг» претендует на мировой рекорд по самой длинной победной серии

Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Футбол | 14 апреля 2024, 06:39 0
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13.04.2024, 21:01
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Футбол | 13.04.2024, 21:33
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.04.2024, 11:30
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 41
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 8
Футбол
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
13.04.2024, 19:40 263
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 148
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем