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Лига чемпионов
14 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:41
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0

Анчелотти рассказал про план Реала на ответный матч с Ман Сити в ЛЧ

«Галактикос» необходима победа на поле «горожан»

14 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:41
380
0
Анчелотти рассказал про план Реала на ответный матч с Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настрое на предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» очень силен физически. Мы собираемся выиграть матч настроем», – заявил Анчелотти.

Напомним, первая встреча «Реала» и «Манчестер Сити», состоявшаяся в Мадриде, принесла ничью 3:3.

Ответная игра команд состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин оценил победу «Реала» над «Мальоркой» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник AS
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