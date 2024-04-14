Анчелотти рассказал про план Реала на ответный матч с Ман Сити в ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настрое на предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» очень силен физически. Мы собираемся выиграть матч настроем», – заявил Анчелотти.
Напомним, первая встреча «Реала» и «Манчестер Сити», состоявшаяся в Мадриде, принесла ничью 3:3.
Ответная игра команд состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин оценил победу «Реала» над «Мальоркой» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги.
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