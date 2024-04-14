ФОТО. Лунин оценил победу Реала над Мальоркой

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал оценку гостевой победе команды над «Мальоркой» со счетом 1:0 в 31-м туре чемпионата Испании.

«Еще один шаг. Спасибо за поддержку», – написал Лунин в инстаграме, где разместил фотографию своего сейва в матче.

Мадридский «Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 78 очков.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин и компания повторили клубное достижение 36-летней давности.