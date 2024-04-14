Лунин и компания повторили клубное достижение 36-летней давности

В субботу, 13 апреля, в 31-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл на выезде «Мальорку» со счетом 1:0.

Команда Карло Анчелотти, цвета которой защищает украинец Андрей Лунин, после 31-го тура текущего сезона Ла Лиги имеет в пассиве 20 пропущенных голов. Это является повторением клуба рекорда по прошествии такой дистанции чемпионата.

В последний раз «галактикос» так мало пропускали после 31 матча испанского первенства в сезоне-1987/1988.

В текущей турнирной таблице Ла Лиги «Реал» занимает первое место, имея 78 очков. «Мальорка» идет на 14-й позиции, имея 31 пункт.