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Испания
14 апреля 2024, 08:32 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:34
1541
0

Лунин и компания повторили клубное достижение 36-летней давности

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги

14 апреля 2024, 08:32 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:34
1541
0
Лунин и компания повторили клубное достижение 36-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 апреля, в 31-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл на выезде «Мальорку» со счетом 1:0.

Команда Карло Анчелотти, цвета которой защищает украинец Андрей Лунин, после 31-го тура текущего сезона Ла Лиги имеет в пассиве 20 пропущенных голов. Это является повторением клуба рекорда по прошествии такой дистанции чемпионата.

В последний раз «галактикос» так мало пропускали после 31 матча испанского первенства в сезоне-1987/1988.

В текущей турнирной таблице Ла Лиги «Реал» занимает первое место, имея 78 очков. «Мальорка» идет на 14-й позиции, имея 31 пункт.

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Реал Мадрид Мальорка Ла Лига рекорд Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Opta
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