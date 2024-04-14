Барселона идет на интересной серии. Впереди в Ла Лиге – Реал с Луниным
Каталонцы не проигрывают более двух месяцев
В субботу, 13 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» минимально обыграла «Кадис» – 1:0.
Каталонцы остаются непобедимыми после того, как главный тренер команды Хави объявил о своем решении покинуть клуб летом.
Последнее поражение «Барселоны» датировано 27 января в матче против «Вильярреала» (3:5).
Во вторник, 16 апреля, «блауграна» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра в Париже принесла «Барселоне» победу 3:2), а уже через 5 дней они встретится с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.
В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место с 70 очками. «Реал» идет первым, имея 78 пунктов.
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