Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона идет на интересной серии. Впереди в Ла Лиге – Реал с Луниным
Испания
14 апреля 2024, 09:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:50
659
0

Барселона идет на интересной серии. Впереди в Ла Лиге – Реал с Луниным

Каталонцы не проигрывают более двух месяцев

14 апреля 2024, 09:42 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:50
659
0
Барселона идет на интересной серии. Впереди в Ла Лиге – Реал с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» минимально обыграла «Кадис» – 1:0.

Каталонцы остаются непобедимыми после того, как главный тренер команды Хави объявил о своем решении покинуть клуб летом.

Последнее поражение «Барселоны» датировано 27 января в матче против «Вильярреала» (3:5).

Во вторник, 16 апреля, «блауграна» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра в Париже принесла «Барселоне» победу 3:2), а уже через 5 дней они встретится с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место с 70 очками. «Реал» идет первым, имея 78 пунктов.

По теме:
Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Лунин оценил победу Реала над Мальоркой
Лунин и компания повторили клубное достижение 36-летней давности
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Хави
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Футбол | 13 апреля 2024, 19:40 261
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию

Команды создали немало опасных моментов

Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14 апреля 2024, 09:36 4
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1

Футбольный клуб «Аркадаг» претендует на мировой рекорд по самой длинной победной серии

Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Футбол | 13.04.2024, 22:47
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Футбол | 13.04.2024, 19:42
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Футбол | 14.04.2024, 06:46
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 146
Теннис
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем