Барселона идет на интересной серии. Впереди в Ла Лиге – Реал с Луниным

В субботу, 13 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» минимально обыграла «Кадис» – 1:0.

Каталонцы остаются непобедимыми после того, как главный тренер команды Хави объявил о своем решении покинуть клуб летом.

Последнее поражение «Барселоны» датировано 27 января в матче против «Вильярреала» (3:5).

Во вторник, 16 апреля, «блауграна» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра в Париже принесла «Барселоне» победу 3:2), а уже через 5 дней они встретится с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место с 70 очками. «Реал» идет первым, имея 78 пунктов.