Франция14 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:49
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Лига 1. Реймс переиграл Страсбург, Ренн уступил Тулузе
Состоялись два матча местного первенства
14 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:49
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Закончились два матча 29-го тура чемпионата Франции по футболу. «Реймс» в гостях проиграл «Страсбургу», а «Ренн» дома уступил «Тулузе».
Чемпионат Франции 29 тур
Страсбург – Реймс – 3:1
Голы: Гамейро, 44, Силла, 50, Сахи, 90+3 – Накамура, 7
Ренн – Тулуза – 1:2
Голы: Дуэ, 20 – Кассерес, 22, Дуарра, 32
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диарра (Тулуза).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кассерес (Тулуза).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
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