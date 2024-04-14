Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1. Реймс переиграл Страсбург, Ренн уступил Тулузе
Чемпионат Франции
Ренн
13.04.2024 22:00 – FT 1 : 2
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:49
92
0

Лига 1. Реймс переиграл Страсбург, Ренн уступил Тулузе

Состоялись два матча местного первенства

14 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 06:49
92
0
Лига 1. Реймс переиграл Страсбург, Ренн уступил Тулузе
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 29-го тура чемпионата Франции по футболу. «Реймс» в гостях проиграл «Страсбургу», а «Ренн» дома уступил «Тулузе».

Чемпионат Франции 29 тур

Страсбург – Реймс – 3:1

Голы: Гамейро, 44, Силла, 50, Сахи, 90+3 – Накамура, 7

Ренн – Тулуза – 1:2

Голы: Дуэ, 20 – Кассерес, 22, Дуарра, 32

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диарра (Тулуза).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кассерес (Тулуза).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
По теме:
ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес принес победу Интер Майами
Сухое туринское дерби. Торино и Ювентус не определили сильнейшего
Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге
Реймс Страсбург Ренн Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Футбол | 14 апреля 2024, 06:46 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 апреля 2024, 06:00 9
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Полтаве пройдет репетиция финала Кубка страны нынешнего сезона

Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Футбол | 13.04.2024, 19:42
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13.04.2024, 21:01
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Футбол | 13.04.2024, 21:33
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
12.04.2024, 19:54 1
Бокс
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 23
Теннис
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
13.04.2024, 00:04 1
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем