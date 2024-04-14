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  4. Олег КОЖУШКО: «Боевой матч и результат закономерен»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 02:57
24
0

Олег КОЖУШКО: «Боевой матч и результат закономерен»

Форвард «Кривбасса» оценил свой забитый мяч

14 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 14 апреля 2024, 02:57
24
0
Олег КОЖУШКО: «Боевой матч и результат закономерен»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко, отличившийся в игре своей команды против львовского «Руха» (1:1), рассказал о своих впечатлениях от матча.

- Сегодня вы забили гол в конце первого тайма. Вспомните, как это было...

- Увидел, что Рафа бежит по флангу и смотрит на меня. Я открылся и получил передачу. Голкипер вышел из ворот, я прокинул мяч мимо него и забил гол.

- «Кривбассу» не очень удалось начало игры. «Рух» первые минут 15 несколько прижимал вашу команду.

- Мы настраивались на трудную игру, такой она и получилась. «рух» играет один в один. Плюс физически команда хорошо подготовлена. Да, сначала немного просели, после чего выровняли игру. Соперник также проседал и у нас были свои моменты. Боевой матч и результат, по моему мнению, закономерен.

- Чего не хватило в концовке, чтобы удержать победу?

- Где-то физически немного подсели, но это касается и соперника. Что касается гола, я бы не сказал, что это наша ошибка. Возможно, где-то потеряли концентрацию. Трудно сказать, – сказал Кожушко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Олег Кожушко
Источник ФК Кривбасс
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