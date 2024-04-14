Олег КОЖУШКО: «Боевой матч и результат закономерен»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко, отличившийся в игре своей команды против львовского «Руха» (1:1), рассказал о своих впечатлениях от матча.

- Сегодня вы забили гол в конце первого тайма. Вспомните, как это было...

- Увидел, что Рафа бежит по флангу и смотрит на меня. Я открылся и получил передачу. Голкипер вышел из ворот, я прокинул мяч мимо него и забил гол.

- «Кривбассу» не очень удалось начало игры. «Рух» первые минут 15 несколько прижимал вашу команду.

- Мы настраивались на трудную игру, такой она и получилась. «рух» играет один в один. Плюс физически команда хорошо подготовлена. Да, сначала немного просели, после чего выровняли игру. Соперник также проседал и у нас были свои моменты. Боевой матч и результат, по моему мнению, закономерен.

- Чего не хватило в концовке, чтобы удержать победу?

- Где-то физически немного подсели, но это касается и соперника. Что касается гола, я бы не сказал, что это наша ошибка. Возможно, где-то потеряли концентрацию. Трудно сказать, – сказал Кожушко.