Виталий ПОНОМАРЕВ: «Обе команды хорошо изучили друг друга»
Тренер «Руха» поделился впечатлениями после ничьей своей команды
Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью своих подопечных с криворожским «Кривбассом» (1:1).
- Думаю, игра понравилась зрителям. Горд за свою командой. Мы всегда просим ребят играть до последних минут в футбол, который пропагандируем. И сегодня мы играли против команды, борющейся за чемпионство. У нас молодые ребята, которые могли в какой-то момент сломаться, особенно, когда пропустили в раздевалку, но они продолжали гнуть свою линию, и это меня радует. Мы хотели выиграть матч и не останавливались.
- За счет чего удалось переломить ход игры в середине второго тайма?
- Я бы не сказал, что «Кривбасс» владел преимуществом во втором тайме, разве что первые минут пять. Просил свою команду играть в интенсивный футбол, и она ко мне прислушалась. Конечно, ошибки всегда будут.
- Как оцените игру футболистов, вышедших на замену во втором тайме?
- Игра была достаточно интенсивная. И обе команды немного устали. Рунич и Лях вышли неплохо. От Квасницы мы ожидали большего. Опять же это молодые игроки, которые еще до конца не сформировались и пока не могут играть все 90 минут.
- Удивил ли вас чем-то «Кривбасс»?
- Мы хорошо изучили «Кривбасс», как и соперник нас, поэтому не думаю, что были какие-то неожиданности. У них очень хорошая команда и имеет качественную скамейку запасных. Мы хорошо подготовились к «Кривбассу» и показали хороший футбол.
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