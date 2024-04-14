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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 00:08 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:17
473
0

Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ

Гостевая голевая серия киевлян достигла 35 матчей

14 апреля 2024, 00:08 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:17
473
0
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо»», обыграв на выезде «Александрию» со счетом 1:0, продлило свою гостевую голевую серию до 35 матчей. Тем самым киевляне побили рекорд чемпионатов Украины 7-летней давности, принадлежавший «Шахтеру».

Последний раз динамовцы не забивали хозяевам 5 мая 2021 года, разойдясь по нулям с «Мариуполем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

35*

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

29

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

26.02.2024

Александрия

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

17

Днепр-1

07.11.2021

Ингулец

1:0

28.05.2023

Шахтер

0:3

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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