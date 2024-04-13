Рыбка заработал одну из наиболее ранних красных карточек в УПЛ

Удаление Александра Рыбки стало одним из самых ранних среди голкиперов в истории чемпионатов Украины. Красную карточку в домашнем матче с «Минаем» (1:1) страж ворот «Оболони» заработал уже на 12-й минуте встречи.

Еще раньше покидали поле за нарушения правил только 6 вратарей, а в родных стенах и вовсе двое – Игорь Крапивкин из «Буковины» (на 9-й) и Валерий Воробьев из «Кривбасса» (на 10-й).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины