Рыбка заработал одну из наиболее ранних красных карточек в УПЛ
В истории УПЛ еще раньше удалялись с поля только шесть голкиперов
Удаление Александра Рыбки стало одним из самых ранних среди голкиперов в истории чемпионатов Украины. Красную карточку в домашнем матче с «Минаем» (1:1) страж ворот «Оболони» заработал уже на 12-й минуте встречи.
Еще раньше покидали поле за нарушения правил только 6 вратарей, а в родных стенах и вовсе двое – Игорь Крапивкин из «Буковины» (на 9-й) и Валерий Воробьев из «Кривбасса» (на 10-й).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
4’
|
Максим СТАРЦЕВ
|
Таврия
|
28.02.2010
|
Черноморец (г)
|
0:2
|
4’
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
10.11.2019
|
Олимпик (г)
|
0:0
|
6’
|
Сергей ПОГОРЕЛЫЙ
|
Таврия
|
18.08.2012
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
9’
|
Игорь КРАПИВКИН
|
Буковина
|
13.10.1993
|
Шахтер (д)
|
1:2
|
9’
|
Игорь БАЖАН
|
Кривбасс
|
18.03.2007
|
Черноморец (г)
|
3:2
|
10’
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
27.10.1995
|
ЦСКА (д)
|
2:0
|
12’
|
Александр РЫБКА
|
Оболонь
|
13.04.2024
|
Минай (д)
|
1:1
|
16’
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Кривбасс
|
21.05.2005
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
19’
|
Вадим ЮЩИШИН
|
Верес
|
03.05.2023
|
Заря (г)
|
0:1
|
20’
|
Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ
|
Черноморец
|
10.09.2011
|
Ворскла (г)
|
1:3
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