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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:53 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:01
281
0

Рыбка заработал одну из наиболее ранних красных карточек в УПЛ

В истории УПЛ еще раньше удалялись с поля только шесть голкиперов

13 апреля 2024, 23:53 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:01
281
0
Рыбка заработал одну из наиболее ранних красных карточек в УПЛ
ФК Оболонь. Александр Рыбка

Удаление Александра Рыбки стало одним из самых ранних среди голкиперов в истории чемпионатов Украины. Красную карточку в домашнем матче с «Минаем» (1:1) страж ворот «Оболони» заработал уже на 12-й минуте встречи.

Еще раньше покидали поле за нарушения правил только 6 вратарей, а в родных стенах и вовсе двое – Игорь Крапивкин из «Буковины» (на 9-й) и Валерий Воробьев из «Кривбасса» (на 10-й).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины

Минута

Вратарь

Клуб

Дата

Соперник

Счет

4’

Максим СТАРЦЕВ

Таврия

28.02.2010

Черноморец (г)

0:2

4’

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия

10.11.2019

Олимпик (г)

0:0

6’

Сергей ПОГОРЕЛЫЙ

Таврия

18.08.2012

Металлург Д (г)

1:1

9’

Игорь КРАПИВКИН

Буковина

13.10.1993

Шахтер (д)

1:2

9’

Игорь БАЖАН

Кривбасс

18.03.2007

Черноморец (г)

3:2

10’

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

27.10.1995

ЦСКА (д)

2:0

12’

Александр РЫБКА

Оболонь

13.04.2024

Минай (д)

1:1

16’

Александр ГОРЯИНОВ

Кривбасс

21.05.2005

Ворскла (г)

1:2

19’

Вадим ЮЩИШИН

Верес

03.05.2023

Заря (г)

0:1

20’

Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ

Черноморец

10.09.2011

Ворскла (г)

1:3
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Источник Sport.ua
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