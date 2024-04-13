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  4. Максим ГРИСЬО: «В меньшинстве могли даже вырвать победу у Миная»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:43 |
76
0

Максим ГРИСЬО: «В меньшинстве могли даже вырвать победу у Миная»

Защитник «Оболони» рассказал об игре 24-го тура УПЛ

13 апреля 2024, 23:43 |
76
0
Максим ГРИСЬО: «В меньшинстве могли даже вырвать победу у Миная»
ФК Оболонь. Максим Грисьо

В поединке 24 тура чемпионата УПЛ «Оболонь» и «Минай» разошлись миром – 1:1.

Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая из команд больше наиграла на победу:

– Для «Оболони», учитывая ее турнирное положение, каждая игра как финал. В таком же положении был и наш сегодняшний соперник, который также прилагает усилия, чтобы избежать прощания с элитой.

Даже оставшись в дебюте в меньшинстве, мы не отказались от своей заточенности на атаку. Мне понравился командный дух «Оболони». В трудную минуту ребята сплотились и не позволили визави воспользоваться игрой в большинстве. Уже под занавес, в равных составах даже могли склонить чашу весов на свою сторону.

Справедливо ли было удаление нашего вратаря? Да, это был фол последней надежды, но, повторяю, это только заставило нас собраться и сыграть через не могу. Радуюсь, что Приймак сравнял счет с моей передачи.

Считаю, что итоговый счет по игре, хотя ничья не устроила ни нас, ни «Минай» и была на пользу конкурентам. Но «Оболонь» настроена по-боевому и собирается продолжить «прописку» в УПЛ. Сейчас среди аутсайдеров очень тесно, и 1-2 победы могут изменить ситуацию кардинально. Жаль только, что из-за перебора желтых карточек я не смогу помочь «Оболони» в пропущенном матче с «Александрией».

В настоящее время «Оболонь» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Напомним, что ранее экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря «Оболони».

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Максим Грисьо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай инсайд Оболонь - Минай
Источник Sport.ua
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