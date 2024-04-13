Экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря Оболони

Известный в недалеком прошлом рефери Александр Гордиенко, в честь которого назван «Клуб ассистентов арбитра» (он первым среди коллег отсудил 100 матчей в элите), прокомментировал один из знаковых эпизодов матча 24-го тура УПЛ «Оболонь» – «Минай» (1:1), в котором был удален голкипер хозяев Александр Рыбка.

«Во время передачи, выполнявшейся из глубины поля, игрок «Миная» Денис Устименко выходил один на один с вратарем «пивоваров». В момент приема им мяча ассистент арбитра поднял флажок, фиксируя положение «вне игры», и в следующее мгновение Александр Рыбка сбил игрока соперника с ног за пределами штрафной площадки. В этой ситуации главный рефери Максим Козыряцкий прибег к помощи своих коллег, работавших у мониторов системы VAR.

И не зря, ведь офсайда у Устименко не было. После паузы в несколько минут арбитр назначил в сторону ворот «Оболони» штрафной и вполне справедливо показал Рыбке красную карточку. В такой ситуации следует отметить слаженную работу Козыряцкого и арбитра системы VAR. То же самое могу сказать и по эпизоду с назначением пенальти в ворота «Оболони» во втором тайме. Он был справедливым», – отметил Гордиенко.



Напомним, что в очередном туре УПЛ «Оболонь» и «Минай» сыграли в зрелищную ничью – 1:1.