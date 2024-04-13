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ITF
13 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:15
574
0

Ана Богдан прокомментировала неожиданную победу над Свитолиной

Румынская теннисистка невероятно рада, что сумела победить впервые за 1,5 месяца

13 апреля 2024, 23:10 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:15
574
0
Ана Богдан прокомментировала неожиданную победу над Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан и Элина Свитолина

Румынская теннисистка Ана Богдан прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче Кубка Билли Джин Кинг.

«Думаю, что в конце второй партии я немного спешила завершить матч. И я слишком сильно пробивала по мячу. Но потом я сказала себе, что надо вернуться к тем вещам, которые работали в первом сете. Я пыталась немного успокоиться, потому что порой мне хотелось пробить слишком сильно.

Для меня этот момент значит действительно много. Я оставляла на корте свое сердце. У меня были тяжелые времена, я не могла выиграть матч в течение 1,5 месяцев. И сейчас, представлять свою страну и выиграть матч против Свитолиной... Для меня это невероятно.

Когда я уступала в третьем сете, то говорила себе, что надо бороться за каждое очко, бороться ради страны и команды, оставаться в игре, несмотря на счет, до самого конца. Поэтому я не думала о счете, я думала о том, как сделать удар по каждому мячу, и о том, что надо бороться. Вот и все. И у меня получилось.

Вчера я была очень разочарована. Но я сказала себе, что этот месяц я работала очень упорно, я реально хотела победить [Цуренко], но это было не мое время, так что завтра я снова буду бороться. И я хочу сделать все, что в моих силах, ради себя, ради моей страны, моей команды. Эта победа означает, что мы можем продолжить борьбу. Поэтому я очень счастлива сейчас. Мне хочется передать этот позитивный настрой другим теннисисткам из моей команды. Так что буду держать пальцы за следующий матч», – сказала Богдан.

Отметим, что это была первая встреча теннисисток. Ана прервала серию из 5 поражений подряд.

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния Ана Богдан Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису
Источник Большой теннис Украины
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