Мука и яйца. Хавбека Шахтера крайне оригинально поздравили с днем рождения

Полузащитник «Шахтера» Педриньо, который ныне на правах аренды играет за «Атлетико Минейро», сегодня празднует свой 26-й день рождения.

В связи с этим нынешние партнеры хавбека по команде подготовили Педриньо «особенное» поздравление. Они связали футболисту «Шахтера» руки и ноги, а затем буквально забросали яйцами и мукой.

Deu ruim, Pedrinho! 🤣



Aniversariante leva trote na Cidade do #Galo! 🥳🎉 pic.twitter.com/1sHhw25DuG — Atlético (@Atletico) April 13, 2024

Контракт Педриньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до 30 июня, после чего футболист, очевидно, покинет стан «петушков». Что правда, пока неизвестно, вернется ли хавбек в «Шахтер», с которым в феврале подписал новое трудовое соглашение.

В настоящий момент оценочная стоимость Педриньо на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро, хотя на момент переезда в «Шахтер» из «Бенфики», который состоялся летом 2021 года, она была равна 15 миллионам.