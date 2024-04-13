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  4. Мука и яйца. Хавбека Шахтера крайне оригинально поздравили с днем рождения
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:14 |
356
0

Мука и яйца. Хавбека Шахтера крайне оригинально поздравили с днем рождения

Педриньо встретил свое 26-летие на тренировке в «Атлетико Минейро»

13 апреля 2024, 23:14 |
356
0
Мука и яйца. Хавбека Шахтера крайне оригинально поздравили с днем рождения
instagram.com/pedrovictor38_

Полузащитник «Шахтера» Педриньо, который ныне на правах аренды играет за «Атлетико Минейро», сегодня празднует свой 26-й день рождения.

В связи с этим нынешние партнеры хавбека по команде подготовили Педриньо «особенное» поздравление. Они связали футболисту «Шахтера» руки и ноги, а затем буквально забросали яйцами и мукой.

Контракт Педриньо с «Атлетико Минейро» рассчитан до 30 июня, после чего футболист, очевидно, покинет стан «петушков». Что правда, пока неизвестно, вернется ли хавбек в «Шахтер», с которым в феврале подписал новое трудовое соглашение.

В настоящий момент оценочная стоимость Педриньо на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро, хотя на момент переезда в «Шахтер» из «Бенфики», который состоялся летом 2021 года, она была равна 15 миллионам.

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Источник Sport.ua
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