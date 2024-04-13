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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:31
268
0

РЕМЕНЯК: «После удаления Рыбки не смогли воспользоваться большинством»

Игрок «Миная» прокомментировал ничью своей команды в игре с «Оболонью»

13 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:31
268
0
РЕМЕНЯК: «После удаления Рыбки не смогли воспользоваться большинством»
ФК Минай. Артур Ременяк

В 24 туре «Минай» в гостях сыграл вничью – 1:1 с «Оболонью».

Игрок закарпатцев Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал почему его одноклубникам не удалось в столице отпраздновать викторию:

- Когда встречаются соседи по турнирной таблице, то говорят, что на кону – шесть очков. К тому же, они еще и ведут борьбу за выживание. Осознавая важность этого противостояния, мы едва ли не впервые в этом сезоне решили играть от обороны. В дебюте это полностью оправдало себя, гости контролировали ход событий на поле, заработали удаление вратаря киевлян Рыбки. Как ни странно, после этого действия «Миная» не производили целостного впечатления, видимо, тактически мы были не готовы к игре в большинстве. Видимо, надо было сделать определенные перестроения, более активно действовать на чужой половине поля. Да, каркас ворот дважды становился союзником хозяев, однако не чувствовалось, что мы диктуем условия. В итоге, упустили отличный шанс сократить отставание до соседей по турнирной таблице. Более того, когда при ничейном счете, составы команд стали равными, то еще и могли уступить. Хотя, в общем, мы преобладали «пивоваров» в количестве созданных голевых моментов, но за это три очка не присуждают, – сказал Ременяк.

Сейчас «Минай» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря «Оболони».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай Оболонь - Минай Артур Ременяк
Источник Sport.ua
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