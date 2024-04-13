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  4. Вратарь Оболони критикует правила пенальти: «Они делают, что хотят»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 22:11 |
649
0

Вратарь Оболони критикует правила пенальти: «Они делают, что хотят»

Федоривский недоволен эпизодом в матче с Минаем

13 апреля 2024, 22:11 |
649
0
Вратарь Оболони критикует правила пенальти: «Они делают, что хотят»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

В матче Оболонь – Минай вратарь киевской команды Назарий Федоривский отразил пенальти, однако до удара вышел за линию, поэтому арбитр после VAR заставил перебить пенальти, который был реализован.

«Вратарей очень сильно ставят в рамки во время пенальти, а бьющий может делать то, что он хочет. По 10 минут они готовятся. Он подходит, подходит, подходит... Я должен был как-то действовать, двигаться».

«Возможно, до удара я заступил, но если бы на секунду раньше он пробил, то ничего бы не пересматривали», — сказал Федоривский.

Встреча аутсайдеров УПЛ завершилась со счетом 1:1.

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Назарий Федоривский Оболонь Киев Минай Оболонь - Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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