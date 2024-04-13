Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Ана Богдан

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

В первом матче второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) Элина Свитолина (WTA 18) в трех сетах проиграла Ане Богдан (WTA 64) – 4:6, 6:4, 3:6.

Сборной Украины для общей победы нужно выиграть следующий одиночный матч или парную встречу.

Украина – Румыния – 2:1