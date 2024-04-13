Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Ана Богдан
ITF
13 апреля 2024, 22:08 |
92
0

Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Ана Богдан

Украинка не сумела заработать победное третье очко

13 апреля 2024, 22:08 |
92
0
Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Ана Богдан
ITF. Элина Свитолина

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

В первом матче второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) Элина Свитолина (WTA 18) в трех сетах проиграла Ане Богдан (WTA 64) – 4:6, 6:4, 3:6.

Сборной Украины для общей победы нужно выиграть следующий одиночный матч или парную встречу.

Украина – Румыния – 2:1

По теме:
Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Кто из украинок сыграет на теннисном турнире Олимпиады? Ответ сборной
Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния Ана Богдан Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису видео
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Футбол | 13 апреля 2024, 19:40 172
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию

Команды создали немало опасных моментов

СВИТОЛИНА: «Играть за страну – всегда нервы. Поэтому были взлеты и падения»
Теннис | 13 апреля 2024, 04:16 0
СВИТОЛИНА: «Играть за страну – всегда нервы. Поэтому были взлеты и падения»
СВИТОЛИНА: «Играть за страну – всегда нервы. Поэтому были взлеты и падения»

Элина прокомментировала победу над Кристиан в противостоянии Украины и Румынии

Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Теннис | 13.04.2024, 20:10
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Футбол | 13.04.2024, 00:02
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Теннис | 13.04.2024, 00:35
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 3
Футбол
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
11.04.2024, 20:32
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем