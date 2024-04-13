Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната

Наставник «Динамо» Александр Шовковский после матча УПЛ против «Александрии» (1:0) оценил ключевые моменты встречи, включая удаление хавбека Назара Волошина.

Кроме того, тренер остановился на неудачной игре Владислава Ваната и отсутствии вратаря Руслана Нещерета, который грубо ошибся в прошлом матче.

«Спасибо нашим защитникам и защитницам, что мы можем играть. Две воздушные тревоги, удаление... На ровном месте, я считаю. Со второй желтой можно не спорить, но первая... На мой взгляд, желтой вообще не было».

«Перерыв из-за тревоги пошел нам на пользу. Не обошлось без психологической речи, которая дала результат. Мы сделали все правильно, учитывая то, как складывался матч. Промахи Ваната? Должны были забивать, были моменты. Но на победу мы наиграли и по желанию, и по мотивации».

«Еще хотел сказать про Руслана Нещерета. У нас полное доверие к нему, но у него температура, поэтому не попал в заявку, как и Александр Сирота. Возможно, инфекция ходит в команде», – сказал Шовковский.