Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот поединок.

«Это был матч, которого мы ожидали. Мы сыграли против хорошей команды и действительно нам еще нужно очень многое сделать, чтобы выиграть титул чемпиона Ла Лиги.

Хотел бы отметить Тчуамени, он сыграл хороший матч на своей любимой позиции, он себя очень хорошо чувствует в центре поля.

Я очень рад, потому что во втором тайме мы сыграли на очень высоком уровне. Мы знаем, где мы находимся и что важно в каждой игре. Сыграли надежно, хоть и моментами у нас не получалось. У нас много качества», – рассказал Анчелотти.