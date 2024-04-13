Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Испания
13 апреля 2024, 22:47 |
785
0

Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль

Наставник поделился впечатлениями от последнего матча Ла Лиги

13 апреля 2024, 22:47 |
785
0
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот поединок.

«Это был матч, которого мы ожидали. Мы сыграли против хорошей команды и действительно нам еще нужно очень многое сделать, чтобы выиграть титул чемпиона Ла Лиги.

Хотел бы отметить Тчуамени, он сыграл хороший матч на своей любимой позиции, он себя очень хорошо чувствует в центре поля.

Я очень рад, потому что во втором тайме мы сыграли на очень высоком уровне. Мы знаем, где мы находимся и что важно в каждой игре. Сыграли надежно, хоть и моментами у нас не получалось. У нас много качества», – рассказал Анчелотти.

По теме:
У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги
Мальорка – Реал – 0:1. Лунин снова сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Сухой матч от Лунина! Реал одолел на выезде финалиста Кубка Испании
Орельен Тчуамени Мальорка Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид лучший игрок Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал
Источник Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
Футбол | 13 апреля 2024, 15:45 11
Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»

Иващенко разочарован действиями арбитра

Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13 апреля 2024, 21:01 3
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Теннис | 13.04.2024, 00:35
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед
Футбол | 13.04.2024, 21:38
Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед
Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 13.04.2024, 07:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
12.04.2024, 19:54 1
Бокс
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
13.04.2024, 15:15 6
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 37
Футбол
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
11.04.2024, 20:32
Биатлон
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем