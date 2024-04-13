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  4. У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги
Испания
13 апреля 2024, 22:24 |
1684
0

У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги

Украинский вратарь сохранил ворота на замке в поединке против «Мальорки»

13 апреля 2024, 22:24 |
1684
0
У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне. Украинец совершил два сейва и получил желтую карточку на 85-й минуте. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 7.5 баллов – одна из самых высоких оценок в матче.

Главным героем матча стал полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени, забивший единственный гол в поединке и получивший WhoScored самый высокий балл – 8.4.

Оценки матча Мальорка – Реал от WhoScored

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WhoScored Орельен Тчуамени Мальорка Хетафе Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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