У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне. Украинец совершил два сейва и получил желтую карточку на 85-й минуте. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 7.5 баллов – одна из самых высоких оценок в матче.



Главным героем матча стал полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени, забивший единственный гол в поединке и получивший WhoScored самый высокий балл – 8.4.

Оценки матча Мальорка – Реал от WhoScored