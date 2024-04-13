У кого 8.4? Стала известна оценка Лунина за clean sheet в матче Ла Лиги
Украинский вратарь сохранил ворота на замке в поединке против «Мальорки»
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне. Украинец совершил два сейва и получил желтую карточку на 85-й минуте. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 7.5 баллов – одна из самых высоких оценок в матче.
Главным героем матча стал полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени, забивший единственный гол в поединке и получивший WhoScored самый высокий балл – 8.4.
Оценки матча Мальорка – Реал от WhoScored
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