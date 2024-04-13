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  4. Владимир БРАЖКО: «Динамо терпело, потом забило, потом снова терпело»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 20:52 |
1122
2

Владимир БРАЖКО: «Динамо терпело, потом забило, потом снова терпело»

Хавбек забил победный гол в матче с Александрией

13 апреля 2024, 20:52 |
1122
2
Владимир БРАЖКО: «Динамо терпело, потом забило, потом снова терпело»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко оценил непростую победу 1:0 в матче чемпионата Украины против «Александрии». Именно молодой игрок забил единственный гол в игре с долгими перерывами из-за воздушной тревоги.

– Очень эмоциональный поединок с положительным результатом для нас. Что вы чувствуете?

– Только положительные эмоции. Играли весь второй тайм в меньшинстве, терпели, не реализовали несколько моментов, потом все же забили – и опять-таки терпели. Вся команда молодцы, довольные результатом и игрой.

– Победный гол сегодня – по сути, исключительно твоя заслуга: отобрал, протянул, сыграл на подборе, попал под перекладину…

– Не могу выделять себя – все старались, отдавались на поле на 110%. Да, забил я, но это заслуга всей команды.

– Гол стал следствием быстрой контратаки. Это так было задумано и обсуждалось в раздевалке после удаления?

– Да, тренеры говорили нам не садиться низко, накрывать соперника. Я пошел в прессинг, отобрал мяч, отдал пас, потом сыграл на отскоке – и забил.

– Насколько на настрой, который вы имели на игру, повлияли остановки из-за тревог?

– На самом деле очень сложно выходить на поле после остановки, ноги забиваются. Но все терпели, понимая, что нам нужна только победа и отдали все силы на поле.

– После удаления Волошина была ли изменена тактика на игру?

– Конечно, и схема была изменена из-за отсутствия одного игрока. Но мы старались до забитого мяча не садиться низко, и, только поведя в счете, отошли немного назад под натиском соперника. Впрочем, я считаю, что мы хорошо сыграли в меньшинстве.

– По твоему мнению, справедливо ли удаление Волошина?

– Честно, не могу комментировать этот момент, поскольку находился на поле. Необходимо смотреть повтор по трансляции. Мне казалось, что первого предупреждения не должно быть, по второму есть вопросы… Надо смотреть.

– Оправдал ли матч ожидания? «Александрии» удалось дать бой?

– Конечно, мы знали, что это хорошая команда, которая хорошо играет с мячом, любит его контролировать. Да, у них есть проблемы, но сегодня мы победили – значит, мы сильнее.

– Сегодня самый трудный матч из тех, что были после зимнего перерыва?

– Каждый матч трудный по-своему, и мы готовимся к каждому поединку.

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Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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MCD-MEL
Так і терпимо вже 10 років....
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+1
Gargantua
три голевые в первом тайме.
Надо было хоть один забивать.
как Ванат не попал по мячу это вообще нечто невообразимое.
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0
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