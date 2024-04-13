Хавбек Динамо заработал две желтые за две минуты и покинул поле

В матче чемпионата Украины между Александрией и Динамо в конце первого тайма красную карточку получил ключевой хавбек киевлян Назар Волошин.

Игрок после паузы из-за длительной воздушной тревоги неудачно вернулся на поле, заработав желтую карточку за опасную игру на 43-й минуте, а затем еще одно предупреждение за отмашку на 45-й минуте.

После этого команды ушли на короткий перерыв, счет в матче 0:0.