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  4. Хавбек Динамо заработал две желтые за две минуты и покинул поле
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 18:10 |
2078
0

Хавбек Динамо заработал две желтые за две минуты и покинул поле

Назар Волошин неудачно возобновил игру после паузы

13 апреля 2024, 18:10 |
2078
0
Хавбек Динамо заработал две желтые за две минуты и покинул поле
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

В матче чемпионата Украины между Александрией и Динамо в конце первого тайма красную карточку получил ключевой хавбек киевлян Назар Волошин.

Игрок после паузы из-за длительной воздушной тревоги неудачно вернулся на поле, заработав желтую карточку за опасную игру на 43-й минуте, а затем еще одно предупреждение за отмашку на 45-й минуте.

После этого команды ушли на короткий перерыв, счет в матче 0:0.

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Динамо Киев Александрия - Динамо Александрия Назар Волошин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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