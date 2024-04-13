Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Мичел прокомментировал поражение в Мадриде
В субботу, 13 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Жирона».
Игра прошла на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано». Хозяева победили 3:1.
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот поединок.
«Атлетико» очень хорошо провел матч и добился положительного результата. Они умеют хорошо играть от обороны, но мы попытались им противостоять и сражались до конца, чтобы переломить ход игры.
Сейчас у нас 65 очков, и мы и дальше продолжаем бороться за Лигу чемпионов. Мы готовы продолжать прибавлять в игре. Я бы не сказал, что команда напряжена сейчас, мы боремся за нашу мечту.
Я не видел, чтобы «Атлетико» сегодня преобладал в игре. Мы больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам, чем соперник. Мы были близкими, чтобы забить больше.
Я думаю, что в оставшихся матчах мы способны обыграть любую команду и закрепить преимущество», – рассказал Мичел.
После победы «Атлетико», который идет 4-м, приблизился к «Жироне» в турнирной таблице на расстояние до четырех очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующем матче боссы «Атлетико» будут внимательно следить за Артемом Довбиком
Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг