Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол

В субботу, 13 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано». Хозяева победили 3:1.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот поединок.

«Атлетико» очень хорошо провел матч и добился положительного результата. Они умеют хорошо играть от обороны, но мы попытались им противостоять и сражались до конца, чтобы переломить ход игры.

Сейчас у нас 65 очков, и мы и дальше продолжаем бороться за Лигу чемпионов. Мы готовы продолжать прибавлять в игре. Я бы не сказал, что команда напряжена сейчас, мы боремся за нашу мечту.

Я не видел, чтобы «Атлетико» сегодня преобладал в игре. Мы больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам, чем соперник. Мы были близкими, чтобы забить больше.

Я думаю, что в оставшихся матчах мы способны обыграть любую команду и закрепить преимущество», – рассказал Мичел.

После победы «Атлетико», который идет 4-м, приблизился к «Жироне» в турнирной таблице на расстояние до четырех очков.