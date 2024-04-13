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  4. Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Испания
13 апреля 2024, 19:42 |
938
0

Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол

Мичел прокомментировал поражение в Мадриде

13 апреля 2024, 19:42 |
938
0
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 13 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано». Хозяева победили 3:1.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот поединок.

«Атлетико» очень хорошо провел матч и добился положительного результата. Они умеют хорошо играть от обороны, но мы попытались им противостоять и сражались до конца, чтобы переломить ход игры.

Сейчас у нас 65 очков, и мы и дальше продолжаем бороться за Лигу чемпионов. Мы готовы продолжать прибавлять в игре. Я бы не сказал, что команда напряжена сейчас, мы боремся за нашу мечту.

Я не видел, чтобы «Атлетико» сегодня преобладал в игре. Мы больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам, чем соперник. Мы были близкими, чтобы забить больше.

Я думаю, что в оставшихся матчах мы способны обыграть любую команду и закрепить преимущество», – рассказал Мичел.

После победы «Атлетико», который идет 4-м, приблизился к «Жироне» в турнирной таблице на расстояние до четырех очков.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Атлетико - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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