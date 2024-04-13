Стала известна оценка Довбика за матч против Атлетико, в котором он забил

В субботу, 13 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано». Хозяева победили 3:1.

В стартовом составе «Жироны» сегодня вышел украинский нападающий Артем Довбик, забивший уже на 4-й минуте и замененный на 83-й. Статистический портал WhoScored поставил украинцу после завершения матча оценку 6.5 баллов. Напомним, еще один украинец Виктор Цыганков пропустил этот матч из-за повреждения.

Главным героем матча стал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, забивший в матче два гола и получивший от WhoScored 8.4 балла.

Оценки матча Атлетико – Жирона от WhoScored