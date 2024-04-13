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  4. Довбик забил Атлетико знаковый гол. Он стал юбилейным для украинцев
Испания
13 апреля 2024, 15:59 |
1227
0

Довбик забил Атлетико знаковый гол. Он стал юбилейным для украинцев

Артем забил 40-й гол украинцев в Ла Лиге

13 апреля 2024, 15:59 |
1227
0
Довбик забил Атлетико знаковый гол. Он стал юбилейным для украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 4-й минуте матча забил украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, этот гол для Артема стал 17-м в этом сезоне, он возглавил гонку бомбардиров.

Также Довбик забил 40-й гол украинцев в Ла Лиге – он является самым результативным украинцем в истории чемпионата Испании.

Украинцы, которые забивали в Ла Лиге:

  • Артем Довбик – 17
  • Виктор Цыганков – 9
  • Артем Кравец – 5
  • Евгений Коноплянка – 4
  • Роман Яремчук – 3
  • Александр Яковенко – 1
  • Сергей Погодин – 1
По теме:
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Довбик забил 17 гол в сезоне Ла Лиги. Украинец – лидер гонки бомбардиров
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Атлетико статистика
Источник Sport.ua
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