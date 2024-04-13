Довбик забил Атлетико знаковый гол. Он стал юбилейным для украинцев
Артем забил 40-й гол украинцев в Ла Лиге
В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».
Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».
После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу мадридского клуба.
На 4-й минуте матча забил украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, этот гол для Артема стал 17-м в этом сезоне, он возглавил гонку бомбардиров.
Также Довбик забил 40-й гол украинцев в Ла Лиге – он является самым результативным украинцем в истории чемпионата Испании.
Украинцы, которые забивали в Ла Лиге:
- Артем Довбик – 17
- Виктор Цыганков – 9
- Артем Кравец – 5
- Евгений Коноплянка – 4
- Роман Яремчук – 3
- Александр Яковенко – 1
- Сергей Погодин – 1
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