Довбик забил Атлетико знаковый гол. Он стал юбилейным для украинцев

В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 4-й минуте матча забил украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, этот гол для Артема стал 17-м в этом сезоне, он возглавил гонку бомбардиров.

Также Довбик забил 40-й гол украинцев в Ла Лиге – он является самым результативным украинцем в истории чемпионата Испании.

Украинцы, которые забивали в Ла Лиге: