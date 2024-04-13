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Испания
13 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:27
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0

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча

Украинский нападающий «Жироны» открыл счет встречи

13 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:27
1500
0
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 апреля 2024 года, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Жироной». Счет по состоянию на 15-ю минуту матча - 1:0 в пользу гостей.

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На 4-й минуте первый гол в матче забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Он удачно открылся в зоне дальней штанги и после прострела партнера отправил мяч фактически в пустые ворота. После этого гола счет стал 1:0 в пользу гостей.

В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 29 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

ВИДЕО. Довбык забил в ворота Атлетико уже на 4 минуте матча

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Источник Sport.ua
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