ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Украинский нападающий «Жироны» открыл счет встречи
Сегодня, 13 апреля 2024 года, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Жироной». Счет по состоянию на 15-ю минуту матча - 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 4-й минуте первый гол в матче забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Он удачно открылся в зоне дальней штанги и после прострела партнера отправил мяч фактически в пустые ворота. После этого гола счет стал 1:0 в пользу гостей.
В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 29 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 апреля в 17:00 по Киеву
При этом мотивация играть за сборную у бразильца все еще есть