Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»

Наставник Оболони Валерий Иващенко оценил сложный матч двух конкурентов за выживание – команда сыграла с Минаем 1:1, а в одном из моментов рефери заставил перебить пенальти в ворота киевлян, потому что вратарь Оболони, который отразил удар, не стоял на линии.

Этот момент возмутил тренера.

«Тяжелый матч, ранний, соперник очень боевой, показывает хороший футбол. Все сегодня было против нас, было много эмоций. Судей я не комментирую, но сегодня, можно сказать, какой-то просто трэш был с перебитием пенальти. Это буквоедство. По духу игры это ни в какие ворота не лезет. Вышел за линию? Все вратари выходят за линию, давайте измерять сантиметрами. Так можно при любой подаче пенальти назначать, потому что кто-то кого держит, блин».

«Это не балет, а футбол. Это все не красит арбитра, которого вообще не нужно замечать на поле. Это не я говорю, блин, а болельщики, которые все видят, блин. Но теперь нужно переключаться на следующий матч», — сказал Иващенко.

Киевляне набрали 19 очков и идут на 14-м месте, Минай последний с 15 пунктами.