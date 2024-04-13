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  4. Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 15:45 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:46
895
7

Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»

Иващенко разочарован действиями арбитра

13 апреля 2024, 15:45 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:46
895
7
Тренер Оболони: «Судейство не комментирую, но это просто трэш»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Наставник Оболони Валерий Иващенко оценил сложный матч двух конкурентов за выживание – команда сыграла с Минаем 1:1, а в одном из моментов рефери заставил перебить пенальти в ворота киевлян, потому что вратарь Оболони, который отразил удар, не стоял на линии.

Этот момент возмутил тренера.

«Тяжелый матч, ранний, соперник очень боевой, показывает хороший футбол. Все сегодня было против нас, было много эмоций. Судей я не комментирую, но сегодня, можно сказать, какой-то просто трэш был с перебитием пенальти. Это буквоедство. По духу игры это ни в какие ворота не лезет. Вышел за линию? Все вратари выходят за линию, давайте измерять сантиметрами. Так можно при любой подаче пенальти назначать, потому что кто-то кого держит, блин».

«Это не балет, а футбол. Это все не красит арбитра, которого вообще не нужно замечать на поле. Это не я говорю, блин, а болельщики, которые все видят, блин. Но теперь нужно переключаться на следующий матч», — сказал Иващенко.

Киевляне набрали 19 очков и идут на 14-м месте, Минай последний с 15 пунктами.

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Оболонь Киев Валерий Иващенко Минай Оболонь - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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Diodora
Валерій, яке буквоїдство? Воротар вискочив із воріт до удару - це порушення. У всьому світі перебивають такі пенальті, якщо арбітри не упереджені.
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+8
BATI-GOOOOOL
Похоже с умом у данного тренера проблемы,сравнивать "не балет"-жесткая борьба за мяч, с нарушением правила линии ворот.
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+3
1927FCDK1927
А що не так? 
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+2
Gargantua
в данном случае Иващенко просто показал свою тупость.
какой трэш, в чем перетензия?
защитник дал локтем в ухо, вратарь вылез на полметра за линию. 
научи своих игроков правилам футбольным а не постоянно жалуйся.
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+1
Сергей П
Цей тренерішка завжди незадоволений арбітражем 
Ответить
+1
sasha_d99
Самое интересное что он считает нарушение правил не соответствовало духу игры 
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0
dudigo78
Оболонь і невдоволення суддівством це як синоніми. Ще з нульових років вони постійно нили на суддівство. Вже чесно кажучи надоїли
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0
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Теннис
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