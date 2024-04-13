Артета назвал уникальную способность Зинченко и причины его трудностей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал уникальную способность украинского защитника Александра Зинченко и причины его трудностей:

«Он очень важен. Я думаю, что Алекс имеет способность играть в любой игре и при любых условиях, оставаясь собой. Это большая вещь.

У него есть некоторые трудности, особенно из-за травм. Из-за них он не может найти игровой ритм и стабильность. Теперь он вернулся в форму, теперь у него есть несколько игр за плечами, он играет все лучше и лучше. Это очень важный игрок для нас».

В этом сезоне Александр Зинченко провел 32 матча, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.