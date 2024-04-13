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Англия
13 апреля 2024, 15:05 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:06
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0

Артета назвал уникальную способность Зинченко и причины его трудностей

Главный тренер «Арсенала» расхвалил украинского защитника

13 апреля 2024, 15:05 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:06
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0
Артета назвал уникальную способность Зинченко и причины его трудностей
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал уникальную способность украинского защитника Александра Зинченко и причины его трудностей:

«Он очень важен. Я думаю, что Алекс имеет способность играть в любой игре и при любых условиях, оставаясь собой. Это большая вещь.

У него есть некоторые трудности, особенно из-за травм. Из-за них он не может найти игровой ритм и стабильность. Теперь он вернулся в форму, теперь у него есть несколько игр за плечами, он играет все лучше и лучше. Это очень важный игрок для нас».

В этом сезоне Александр Зинченко провел 32 матча, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник YouTube
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