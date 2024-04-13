Владимир МАХАНЬКОВ: «Дождался своего шанса»

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков поделился эмоциями от дебюта за криворожский клуб в матче 23-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы» (1:1).

– В матче против «Ворсклы» ты дебютировал за «Кривбасс». Ты ждал своего шанса довольно долго. Какими были мысли по этому поводу?

– Конечно, очень долго ждал этого шанса и рад, что наконец дебютировал за «Кривбасс». Это футбол. Все понимают, что вратарь – очень ответственная позиция на поле. Надеюсь, смогу воспользоваться своим шансом на все сто процентов.

– Признайся, нервничал ли перед первым выходом на поле?

– Немного было такое, но уже на разминке последние переживания отпали. У нас очень хорошее взаимодействие в команде, поэтому в целом все хорошо.

– Кто первым поздравил с дебютом? Много ли получил сообщений относительно дебюта от болельщиков в соцсетях?

– Самые важные мои болельщики – семья. Моя жена. Она и самая первая поздравила. Болельщики «Кривбасса» также писали в соцсетях, почувствовал поддержку, всем очень благодарен.

– Расскажи о конкуренции среди вратарей «Кривбасса». Какие у вас отношения?

– Очень хорошие. Мы друг друга очень уважаем. Каждый день работаем с хорошим настроением. У нас подобрался классный вратарский коллектив, квалифицированный тренер с вратарями. Нет никаких проблем.

– У нас в команде есть молодой вратарь Богдан Хома. Есть Игорь Омельченко из U-19. По твоему мнению, прогрессируют ли ребята в главной команде?

– Да, и они молодцы, много работают. Прогресс очень заметен. Например, Хома отразил пенальти в спарринге с «Александрией» на последних минутах. Омельченко тоже недавно выручил в игре U-19 в Ровно. Будем продолжать работать вместе и делать друг друга сильнее.

– Обсуждаете ли с коллегами по вратарскому цеху «Кривбасса» свои сейвы или ошибки на тренировках?

– Сейвы, нет. А вот ошибки разбираем регулярно, и не только свои. Недавно разбирали ошибку Андрея Лунина в матче «Реал» – «Манчестер Сити». Он молодец, ведь выступает на самом высоком уровне. Мы все стремимся к этому уровню.